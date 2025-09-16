3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Ekonomi

İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış

Temmuz ayında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı gerilerken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam artışı görüldü. Toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 101 bine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 18:12, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 18:29
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2024'te 15 milyon 910 bin 286 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken inşaatta yüzde 7,7, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 yükseliş kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,3 artış gösterdi.

