Adli Olaylar

'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı

Çorum'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp kaçtı. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 07:33, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 08:32
Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, panelvan aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak hızla uzaklaştı. Olayda bir polis memuru, aracın lastiğinin ayağının üzerinden geçmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler kaçan sürücünün aracının lastiklerini ateş ederek patlattı. Daha sonra takibe alınan araç Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulundu. Araç, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka kaldırıldı.

Ekipler araçtaki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

