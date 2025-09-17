Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe

İstanbul'da ağustos ayında konut satışlarının en çok arttığı ve azaldığı ilçeler açıklandı. Detaylar ve ilçe bazında satış rakamları haberimizde.

17 Eylül 2025 08:18
Türkiye genelinde ağustos ayında konut satışları 143 bin 319 adedi aşarken, İstanbul'da satış adedi 21 bin 814 olarak kaydedildi. Yıllık bazda satışlardaki artış %6,8 oldu ve bu veri, yılın en yüksek aylık satışı olarak öne çıktı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre %21,3 yükselerek 978 bin 70 adede ulaştı. Kredi kullanılarak yapılan konut satışları da %84,6 artışla 141 bin 227 adede çıktı. İstanbul, konut piyasasında zirvedeki yerini korurken, ilçeler bazında da dikkat çekici değişimler yaşandı.

İstanbul'da Satışların En Çok Arttığı İlçeler

  • Avcılar: 741 adet (%28,20)
  • Gaziosmanpaşa: 551 adet (%14,08)
  • Zeytinburnu: 495 adet (%13,01)
  • Fatih: 565 adet (%6,60)
  • Küçükçekmece: 707 adet (%6,16)

Satışların En Çok Gerilediği İlçeler

  • Sancaktepe: 656 adet (%-37,40)
  • Silivri: 563 adet (%-30,67)
  • Pendik: 919 adet (%-15,30)
  • Üsküdar: 465 adet (%-13,83)
  • Başakşehir: 959 adet (%-11,20)

En Çok Satış Yapılan İlçeler

  • Esenyurt: 2.832 adet satış ile zirvede yer aldı. Aylık artış oranı ise yalnızca %0,21.
  • Bahçelievler: 1.048 adet satış ile ikinci sırada bulunuyor. Bu ilçede aylık bazda satışlar %0,47 geriledi.
  • Başakşehir: 959 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı ancak aylık bazda satışların en çok gerilediği ilçeler arasında da bulunuyor.


