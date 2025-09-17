İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe

Türkiye genelinde ağustos ayında konut satışları 143 bin 319 adedi aşarken, İstanbul'da satış adedi 21 bin 814 olarak kaydedildi. Yıllık bazda satışlardaki artış %6,8 oldu ve bu veri, yılın en yüksek aylık satışı olarak öne çıktı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre %21,3 yükselerek 978 bin 70 adede ulaştı. Kredi kullanılarak yapılan konut satışları da %84,6 artışla 141 bin 227 adede çıktı. İstanbul, konut piyasasında zirvedeki yerini korurken, ilçeler bazında da dikkat çekici değişimler yaşandı.

İstanbul'da Satışların En Çok Arttığı İlçeler

Avcılar: 741 adet ( %28,20 )

Gaziosmanpaşa: 551 adet ( %14,08 )

Zeytinburnu: 495 adet ( %13,01 )

Fatih: 565 adet ( %6,60 )

565 adet ( ) Küçükçekmece: 707 adet (%6,16)

Satışların En Çok Gerilediği İlçeler

Sancaktepe: 656 adet ( %-37,40 )

Silivri: 563 adet ( %-30,67 )

Pendik: 919 adet ( %-15,30 )

Üsküdar: 465 adet ( %-13,83 )

465 adet ( ) Başakşehir: 959 adet (%-11,20)

En Çok Satış Yapılan İlçeler

Esenyurt: 2.832 adet satış ile zirvede yer aldı. Aylık artış oranı ise yalnızca %0,21.

Bahçelievler: 1.048 adet satış ile ikinci sırada bulunuyor. Bu ilçede aylık bazda satışlar %0,47 geriledi.

Başakşehir: 959 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı ancak aylık bazda satışların en çok gerilediği ilçeler arasında da bulunuyor.




