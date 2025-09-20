Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması

Yerli kola alternatifi Sarıyer İçecek, Boykot listesine dahil edilmesine yönelik haberler için bir açıklama yaptı. Sarıyer İçecek firmasının yüzde 100 yerli bir marka olduğu ve Pepsi Kola olan işbirliğinin 4 yıl önceki bir döneme ait olduğu ve güncel faaliyetlerle bir bağı olmadığı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 14:32, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 15:50
Yazdır
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması

Sarıyer İçecek tarafından üretilen Sarıyer Cola, en güçlü Boykot listesi düzenleyici Boykot Dedektifi tarafından boykot listesine dahil edildi.

- Boykot Dedektifi: 50 yılda yapacağı büyümeyi 1 yılda yaptı ama hiçbir Gazze paylaşımı yok

Boykot Dedektifi hesabı sahibi Erdem Özveren, Sarıyer İçecek'in yerli bir marka olmasına karşın 7 Ekim olayları sonrasında 50 yılda yapacağı büyümeyi 1 yılda yaptığı ancak Gazze lehine hiçbir açıklama yapmadığını belirtti. Açıklamada, Sarıyer İçecek'in satışlarına olan büyük ilginin kendi başarısı olarak algıladığına vurgu yapıldı. Erdem Özveren'in açıklamasında, Sarıyer İçecek'in halen Pepsi Cola ile işbirliği yaptığına dair bilgilere yer verildi.

- Sarıyer Kola: Biz yerli bir firmayız

Sarıyer Kola içeceğinin sahibi Oğuz Holding tarafından yapılan açıklamada ise, Sarıyer İçecek firmasının %100 yerli ve milli bir marka olduğu belirtildi. Açıklamada "5 ayrı üretim tesisimizde tamamen yerli kaynaklarla, özverili çalışanlarımızla üretim yapıyor; ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir video üzerinden yapılan yorumlara açıklık getirme gereği duyulmuştur. Videoda görülen ödül plaketi, yaklaşık dört yıl önce üretim yapılan bir döneme aittir. Güncel faaliyetlerimizle bir bağı yoktur. Yerli ve milli bir marka olarak, tüm üretim faaliyetlerimizi tamamen bağımsız bir şekilde sürdürmekteyiz." denildi.

Sarıyer İçecek firmasınca yapılan açıklamada "Milli duruşumuzu bozmadan, ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Kamuoyunun göstermiş olduğu hassasiyeti büyük bir takdirle karşılıyor, bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için içtenlikle teşekkür ediyoruz." denildi.

İşte Sarıyer Kola'nın Yaptığı Açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber