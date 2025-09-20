Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması

Sarıyer İçecek tarafından üretilen Sarıyer Cola, en güçlü Boykot listesi düzenleyici Boykot Dedektifi tarafından boykot listesine dahil edildi.

- Boykot Dedektifi: 50 yılda yapacağı büyümeyi 1 yılda yaptı ama hiçbir Gazze paylaşımı yok

Boykot Dedektifi hesabı sahibi Erdem Özveren, Sarıyer İçecek'in yerli bir marka olmasına karşın 7 Ekim olayları sonrasında 50 yılda yapacağı büyümeyi 1 yılda yaptığı ancak Gazze lehine hiçbir açıklama yapmadığını belirtti. Açıklamada, Sarıyer İçecek'in satışlarına olan büyük ilginin kendi başarısı olarak algıladığına vurgu yapıldı. Erdem Özveren'in açıklamasında, Sarıyer İçecek'in halen Pepsi Cola ile işbirliği yaptığına dair bilgilere yer verildi.

- Sarıyer Kola: Biz yerli bir firmayız

Sarıyer Kola içeceğinin sahibi Oğuz Holding tarafından yapılan açıklamada ise, Sarıyer İçecek firmasının %100 yerli ve milli bir marka olduğu belirtildi. Açıklamada "5 ayrı üretim tesisimizde tamamen yerli kaynaklarla, özverili çalışanlarımızla üretim yapıyor; ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir video üzerinden yapılan yorumlara açıklık getirme gereği duyulmuştur. Videoda görülen ödül plaketi, yaklaşık dört yıl önce üretim yapılan bir döneme aittir. Güncel faaliyetlerimizle bir bağı yoktur. Yerli ve milli bir marka olarak, tüm üretim faaliyetlerimizi tamamen bağımsız bir şekilde sürdürmekteyiz." denildi.

Sarıyer İçecek firmasınca yapılan açıklamada "Milli duruşumuzu bozmadan, ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Kamuoyunun göstermiş olduğu hassasiyeti büyük bir takdirle karşılıyor, bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için içtenlikle teşekkür ediyoruz." denildi.

İşte Sarıyer Kola'nın Yaptığı Açıklama