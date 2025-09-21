Sosyal medyada karşısına çıkan yapay zeka videosuna kandı, 10 bin lirayı kaptırdı

Olay, merkezde yaşandı. Sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zeka teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki Ersin Aşka, bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı. Kısa sürede kar bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikayette bulundu.

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekayla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikayet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.