CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili kura ile belirlendi
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili kura ile belirlendi
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda delegeler blok listeyi oyladı. İşte PM ve YDK listelerinde dikkat çeken değişiklikler...

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 17:53, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 17:57
Yazdır
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı , çalışmalarını tamamladı.

Delegelerin oy kullanması sonucu 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listeleri resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 60 kişilik PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

Delegeler blok listeyi oyladı

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından delegeler, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listelerini oyladı. Saat 16.00'da biten oy kullanma işleminde delegeler, Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi için Kurultay Başkanlık Divanı'na sunduğu blok listeyi oyladı. Oylama işleminin ardından 60 kişilik PM listesinde 1 isim değişti. Parti Meclisi listesinde yurt dışında bulunduğu için PM toplantılarına devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın yer aldı. YDK listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

52 kişilik PM listesi şu şekilde sıralandı:

"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, M. Gül Çiftci Binici, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Sercan Çığgın, Uygar Parçal."

8 kişi BKSP'den PM listesine girdi

Kurultayda 60 kişilik PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan (BKSP) listeye girdi. 12 kişiden oluşan platformda Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Emine Uçak Erdoğan ve Baran Seyhan en yüksek oyu alan isimler oldu.

15 kişilik YDK listesi ise şu şekilde sıralandı:

"Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Harika Taybıllı, Ekincan Aksoy, Remzi Kazmaz."

SEZGİN TANRIKULU PM'DE YOK

Kurultayın sona ermesinin ardından parti meclisi üyelerinin ismi de düşmeye başladı.

Dikkat çeken detaylardan birisi de Sezgin Tanrıkulu oldu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin meclisindeki listede yer almıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber