Türkiye'nin gökyüzündeki gururu: ANKA-3

ANKA-3'ün teslim tarihi yaklaşıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak taarruzi insansız hava aracı, uluslararası basında da dikkat çekiyor.

ABD merkezli National Interest dergisi, ANKA-3'ü konu alan bir makale yayımladı.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen insansız hava üreticilerinden biri olduğu vurgusu yapıldı.

ANKA-3, "taarruzi insansız hava araçlarında büyük bir sıçrama ve Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinin göstergesi" olarak nitelendi.

Makalede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tarafından geliştirilen ANKA-3'ün teknik özelliklerinden bahsedildi.

Görünmezlik kabiliyeti için tasarlanan kanat yapısına dikkat çekildi.

"Türkiye dron teknolojisinde ilerledikçe, ANKA-3 bölgesel askeri dengeleri değiştirmeye ve Türkiye'yi küresel silah pazarında önemli bir oyuncu yapmaya aday" denildi.

"Türkiye'nin hava üstünlüğünü pekiştirecek"

ABD merkezli dergi, "ANKA-3, bölgesinde Türkiye'nin hava üstünlüğünü pekiştirecek. Yunanistan ve diğer bölge aktörleri için dengeler yeniden şekilleniyor." yazdı.

National Interest dergisi, "ANKA-3 Türkiye'nin savunmadaki gücünü simgeliyor ve dünya pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor." ifadesini de kullandı.

ANKA-3'ün 2026'da Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlıyor.



