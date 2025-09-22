Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"Büyük deprem üretme kapasitesi var"

Prof. Dr. Naci Görür'ün ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kırkkuyu, Kulu/Konya'da 4,0 deprem oldu. Sığ bir deprem. Tuzgölü Fay Zonu üzerinde. Bu yörede eğim atımı fazla. Yalaşık uzunluğu 200 km civarında bir fay zonu. Büyük deprem üretme kapasitesi var."