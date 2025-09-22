Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Türkiye'de 'su yılı' kurak geçti

Türkiye genelinde 2025 su yılı yağışları, normalin ve geçen yılın altında kalarak İç Anadolu Bölgesi'nde son 65, Marmara ve Ege Bölgesi'nde son 18 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
22 Eylül 2025
Türkiye'de 'su yılı' kurak geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, her yıl çiftçilerin sulama dönemine denk gelen 1 Ekim-30 Eylül aralığında ülkeye düşen ortalama yağış miktarına "su yılı yağışları" deniyor.

Söz konusu yağışlar, meteorolojik kuraklık durumunu ortaya koyuyor.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2024-31 Ağustos 2025 döneminde ülke genelinde ortalama metrekareye 401,1 kilogram yağış kaydedildi.

Bu miktar, su yılı normali olan metrekareye 548,5 kilogramın yüzde 27, geçen yıl aynı dönemdeki metrekareye 563,2 kilogramın ise yüzde 29 altında kaldı.

Türkiye geneli 11 aylık su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60'ın üzerinde azalma, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde ise yüzde 20'nin üzerinde artma gösterdi.

Ankara'da yağışlar son 47 yılın en düşük seviyesinde

Bölge genelinde su yılı yağışları tüm bölgelerde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Normallerine göre en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelirken, 11 aylık dönem su yılı yağışları Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 65, Akdeniz Bölgesi'nde 51, Marmara ve Ege Bölgesi'nde son 18 yılın en düşük seviyesine indi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 1546,8 kilogramla Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 24 ile Giresun'da gerçekleşirken, en az yağış metrekareye 182,3 kilogramla Şanlıurfa'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Hatay'da meydana geldi.

2025 su yılı yağışları Bilecik, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Kayseri, Tekirdağ, Edirne, Batman, Şırnak, Çanakkale, Siirt'te 65, Kütahya'da 61, Afyonkarahisar, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Bursa'da 48, Adıyaman, Ankara ve Çankırı'da 47, Kocaeli ve Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.

