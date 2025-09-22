Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.16'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

