Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta hayırseverler tarafından inşa edilen Bekir-Latife Şahin İlkokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu güzel eseri Sivas'a kazandıran eğitim gönüllüsü Şahin ailesini kutlayarak, okulun hayırlı olmasını diledi.

Çocuklara eğitim hayatı boyunca başarılar temenni eden Yumaklı, "Bu çocuklar, bizlerin umudu, bunları içimden gelerek, inanarak söylüyorum. Bizim çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, geleceğe dair umutlarımızı her daim canlı tutuyor. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak zorundayız, bunu da unutmamak gerekir. Bütün imkanlarımızı, devletin bu konudaki planlarını, programlarını bu yönde geliştirdiğimizi de söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bilginin ve karakterin çocukların en büyük gücü olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim hayatları boyunca onlara sunulacak belki de en anlamlı sermaye bu, onların bunu iyi değerlendirmesini sağlamak gerekir. Özellikle popüler kültürün son dönemde çocuklarımızı çok çok farklı yönlere sevk ettiğini düşünürsek işimiz çok da kolay olmasa gerek. İlkokul eğitimini her zaman gömleğin ilk düğmesi olarak nitelendiririm. Eğer gömleğin ilk düğmesini doğru iliklerseniz sonrası da devam ediyor. Başarılı olanlara baktığımız zaman bunun da gerçekliğini görmüş oluyoruz. İnşallah çocuklarımız, güçlü, ahlaklı, donanımlı kişiler olarak hayata hazır olacaklar. Çocuklarımız, bizim emanetimiz, yarınlara bırakacağımız en değerli hazine."

Yumaklı, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin sadece eğitim kurumlarının, öğretmenlerin ve ebeveynlerin değil toplumun tamamının sorumluluğunda olduğuna işaret etti.

Eğitimin, sağlıklı, üretken ve güçlü toplum için anahtar niteliğinde olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Eğitim alanındaki her hizmeti saygıyla ve takdirle karşılıyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere milli eğitim camiamıza her türlü fedakarlıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir"

Bakan Yumaklı, kendisini yetiştiren öğretmenini de rahmetle andığını söyledi.

"Çocuklarımızın açık fikirli, kişilikli, erdemli, öz güven sahibi kişiler olarak yetiştirilmesi önemli. Bunun yanı sıra çocuklarımızın çağın teknolojik, bilimsel seviyesi ve imkanlarıyla olabildiğince buluşturulması gerekir." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda onlara milli değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkan, vatansever, manevi açıdan güçlü bireyler olarak yetişmeleri için gereken önemi vermemiz gerekir. Tarım ve Orman Bakanı olarak, özelikle bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir. Öyle bir dünya, insanlığın dünyası da değil. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımı ve ormanı, doğayı ve canlıları sevdirmek, onların önemini anlatmak, milli bir görev ve sorumluluktur. Tarım olmadan gıdanın, gıda olmadan hayatın olamayacağı bilinciyle çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlamamız gerekir. Dahası, fidan dikme ve yetiştirme arzusunu çocuklarımıza ne kadar kazandırırsak hep birlikte geleceğe daha güvenle bakacağımızdan şüphe duymuyorum. Dikecekleri her bir fidan, gelecek için yeni bir nefes, yeni bir umut olacağını söylemek istiyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in desteğiyle bu yılın ilk dersinin "Yeşil Vatan" olduğunu anımsatan Yumaklı, bu konuda başta Bakan Tekin olmak üzere tüm milli eğitim camiasına teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, bu vesileyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 7'den 77'ye 81 ildeki herkesi fidanı ve tohumu toprakla buluşturacakları alanlara davet etti.

Çocuklara kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunan Yumaklı, "Şu an içinde bulunduğumuz Sivas, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilk merkezidir. Milletimize vurulmak istenen prangalar, aziz Atatürk ve arkadaşları öncülüğünde Sivas'ta yakılan işaret fişeğiyle parçalanmıştır. Dolayısıyla köklü tarihinize ve medeniyetinize sahip çıkmak, sizlerin en başlıca görevi." dedi.