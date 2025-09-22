Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
Cevdet Yılmaz'dan 'Avrupa ile ortak gelecek' mesajı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi. Yılmaz, "Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 15:21, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 15:37
Yılmaz, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede küresel ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin de ele alındığını dile getirdi.

"AB'NİN GENİŞLEME POLİTİKASI, DÜZENSİZ GÖÇ YÖNETİMİ DE GÖRÜŞMEMİZİN DİĞER BAŞLIKLARINI OLUŞTURDU"

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere çevremizde derinleşen istikrarsızlıkları, bölgesel meseleleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikleri ele aldık.

AB'nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliği, düzensiz göç yönetimi, güvenlik ve savunma konuları da görüşmemizin diğer başlıklarını oluşturdu.

"POZİTİF BİR GÜNDEM OLUŞTURULMASI BÖLGEMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif bir gündem oluşturulması hem AB üyesi ülkeler hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır.

"AVRUPA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel etki alanımızla; en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.


