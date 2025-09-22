Hayvan varlığında artış: Büyükbaş yüzde 3,6, küçükbaş yüzde 11,6 yükseldi

Bir dizi program için Sivas'ta bulunan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Yumaklı, tarım, orman ve su sektörünün dünyadaki bütün ülkelerin önemli gördüğü bir sektör olduğunu söyledi.

Bu dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayan Yumaklı, bir bölgede selle, bir bölgede ise orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Zirai dondan etkilenen çiftçilere destek olmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Yumaklı, tarım, gıda, orman ve su alanındaki çalışmalara dört koldan sarıldıklarını ifade etti.

Yapılanları görmeyenler ya da görmek istemeyenlerin dezenformasyondan vazgeçmediklerine dikkati çeken Yumaklı, "Allah'a şükür sektörümüze yönelik bu dezenformasyonlar bizlerin moralini bozmuyor. Her zaman bunu yaptılar, eğer emeğe saygıları olsaydı bunları dezenformasyon şeklinde yapmazlardı. Biz de bıkmadan, usanmadan il il, ilçe ilçe gezerek yaptıklarımızı anlatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, özellikle dijital platformlarda hızla yayılan bu asılsız iddiaların yapılan iyi çalışmaları da gölgede bıraktığını belirtti.

Tarımsal üretimde suyu merkeze alan politikalar geliştirdiklerini anlatan Yumaklı, "Bu kapsamda tarımsal üretim planlamasını devreye aldık. Artık hangi ürünü, nerede üreteceğiz, bunun planlamasını önceden yapıyoruz." dedi.

Hayvansal üretimde de yeni bir yol haritasını geçen sene çizdiklerini ve bu kapsamda çalışmalara başladıklarını kaydeden Yumaklı, "Özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında." ifadesini kullandı.

- "Yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destekler veriyoruz"

Üretim planlaması kapsamında süt, besi, küçükbaş ve kanatlı üretim bölgeleri oluşturduklarını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Doğru yatırımın doğru yerde yapılmasını gerçekleştirmek de yine hedeflerimizden biriydi. Bunun için hayvancılıkta planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destekler veriyoruz. Sivas da hem küçükbaş hem de besi üretim bölgesi olarak bu avantajını inşallah önümüzdeki dönemde en iyi şekilde kullanacaktır. Ayrıca yeni tarımsal destekleme modelimiz ile tarımsal desteklerin yönlendirici etkisini daha da artırdık."

Geçen hafta bitkisel ve hayvansal üretimde yeni destek miktarlarının yayımlandığını anımsatan Yumaklı, bu desteklerin en önemli özelliğinin ise son 2 yıldır çiftçilerin tohumu toprağa düşürmeden, hangi ürünü ekerse ne kadar destek alacağını önceden açıkladıklarını ifade etti.

- "Buğday ve arpada desteği yüzde 27 artırdık"

Geçen hafta açıklanan destek miktarlarında da üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak önemli artışlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda destek katsayısını 2026 üretim sezonu için dekara yüzde 27 artırarak 310 liraya çıkardık. Yalnızca temel destek ve planlı üretim desteği kapsamında 2026 yılında, 2025 yılına göre dekar başına buğday ve arpada yüzde 27 artışla 806 liraya, dane mısırda yüzde 65 artışla 806 liraya, mercimek ve nohutta yüzde 27 artışla 620 liraya yükseltildi. Patates ve soğanda yüzde 27 artışla 620 lira destek rakamına ulaşmış olduk. Bunlara ek olarak, su kısıtı desteği, katı organik-organomineral gübre desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği var."

- "Kuzu ve oğlak desteğini yüzde 50 artışla 300 liraya yükselttik"

Hayvansal üretimde de destek miktarlarını önemli ölçüde arttırdıklarını anlatan Yumaklı, büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağı desteğini yüzde 40 artışla 1400 liraya yükselttiklerini, malaklar için desteğin yüzde 180 artışla 2 bin 800 liraya ulaştığını dile getirdi.

Bütün amaçlarının üretimi artırmak olduğunu belirten Yumaklı, ülkelerin ürettikleri kadar güçlü olduklarını ifade etti.

Hayvancılıktaki destek artışları hakkında da bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kuzu ve oğlak desteğini yüzde 50 artışla 300 liraya yükselttik. Çoban desteğini yüzde 125 artışla 81 bin liraya yükselttik. Hayvancılıkta yol haritamızın ve yeni destekleme modelimizin pozitif etkisini de görmeye başladık. TÜİK tarafından yayımlanan haziran ayı verilerine göre, 2023 Aralık ayından bu yana büyükbaş varlığımız yüzde 3,6 artışla 17,2 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise yüzde 11,6 artışla 58,2 milyon başa yükselmiş durumda."

- "TARSİM sigortası kapsamında olanların ödemelerini yaptık"

Çiftçilerin farklı dönemlerde zirai don olayına maruz kaldığına değinen Yumaklı, 65 ilde 16 meyve ürününün önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

Türkiye genelinde 471 bin üreticinin dondan etkilendiğini aktaran Yumaklı, "TARSİM sigortası kapsamında olanların ödemelerini yaptık. TARSİM'li olup don sigortası olmayan ve hiç sigortası olmayanların destekleme ödemesine yakın zamanda başlayacağız. İnşallah kasım ayı sonuna kadar toplamda 46,5 milyar lirayı çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız." diye konuştu.

Yumaklı, Sivas'ta da kayısı, elma, ceviz, badem ve armut üretimi yapan 3 bin 700 üreticiye 125 milyon lirayı kasım ayı sonuna kadar ödeyeceklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı konuşmasının ardından sektör temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve sektör temsilcileri katıldı.