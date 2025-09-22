Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üzerine şirket kurup batıran patronunu vurdu

Ankara'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, şoförü tarafından vuruldu. İş insanı saldırıdan yaralı kurtuldu. Gözaltına alınan saldırgan, üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 17:52, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 17:54
Üzerine şirket kurup batıran patronunu vurdu

Başkentte yanında çalıştığı iş insanını silahla bacağından yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ş, yanında bulunan silahla patronu Z.E'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Z.E, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Z.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Z.Ş, polise verdiği ilk ifadesinde, patronu tarafından kendi üzerine şirket kurulduğunu, daha sonra şirketin battığını ve borçların ödenmediğini öne sürdü.

