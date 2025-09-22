Mersin'de tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Güzeloluk kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 33 BSJ38 plakalı tır, aynı yönde seyreden B.Y. yönetimindeki 33 BBJ 321 plakalı motosiklete çarptı. Kazada dorsenin tekeri altında kalan motosikletteki Salih Demir olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Demir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze aracıyla morga götürüldü. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.