Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) düzenlenen "Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında geleneksel hale gelen program dolayısıyla ev sahipliği yapan TAİK'e teşekkür eden Erdoğan, Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmaları ve bu platformun sağladığı etkileşimi son derece kıymetli bulduğunu söyledi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki münasebetlere yapılan kıymetli katkılar için katılımcılara şükranlarını sunarak, çalışmalarda başarılar diledi.

Son dönemde yaşanan siyasi gerilimlerin, tedarik zincirlerindeki kırılmaların, ticaret ve yatırımlarda artan korumacı tedbirlerin küresel ekonomiyi derin bir dönüşüme zorladığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek kamunun gerekse iş dünyamızın küresel ticaretteki bu dönüşüme uyum sağlaması için politika araçlarımızı güncelliyoruz. Uyguladığımız ekonomi programı, rüşdünü ispatladı, ekonomimizin şoklara karşı direncini artırdı, iç ve dış kırılganlıklarımızı önemli ölçüde azalttı. En temel hedefimiz olan fiyat istikrarına emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan kuraklık ve zirai don gibi olumsuzluklara rağmen enflasyon düşmeye devam ediyor. Yıl sonunda enflasyonu yüzde 30'un altına indirmiş olacağız. Cari açıkta kalıcı ve yapısal bir iyileşme sağlıyoruz."

- "Risk primimiz son 5,5 yılın en düşük seviyelerine geriledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem için yapılan 90 milyar dolarlık harcamaya rağmen bütçe disiplinini koruduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Bütçe açığımız geriliyor. Bu sayede maliye politikası da enflasyonla mücadelemize destek veriyor. Bugün pek çok ülke yüksek borç yükü altında zorlanırken, biz düşük kamu borcumuz sayesinde pozitif ayrışıyoruz. Ekonomi programımıza duyulan güvenle Merkez Bankamızın rezervleri rekor seviyelere ulaştı. Risk primimiz son 5,5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Kredi notumuz peş peşe yükseldi. En önemlisi işsizlik oranımız 27 aydır tek hanede seyrediyor. Bu başarı özel sektörümüzün dinamizminin ve üretkenliğinin en güçlü göstergesidir."

- "Ticaret hacmimiz her yıl büyüyor"

Hükümet olarak özel sektörün önünü açmak için her türlü desteği sağladıklarının altını çizen Erdoğan, müttefik ve stratejik ortak ABD ile ekonomik ilişkileri bu perspektiften değerlendirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin her yıl büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 35 milyar doları aştık. Amerika en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci, en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında ise beşinci sırada yer aldı. Değerli dostum Başkan Trump ile 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Amerika ile ihracata yönelik destekleri artırdık. Sektör ziyaretleri ve ticaret heyetleri gibi programlar da hız kazandı. Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Tabii bu tabloda Amerika'nın ticaret ve ekonomi politikalarının Türkiye'ye doğrudan ya da dolaylı yansımalarına şahit oluyoruz."

Gelecek dönemde Türkiye ticaretini olumsuz yönde etkileyebilecek her konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mütekabiliyet esaslı ilave gümrük vergilerinin ticarette yakalanan ivmeyi azaltmaması temennimizdir. Bu konuda oldukça hassas davranıyoruz. Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım. Bu alanda yeni projeler geliştirilmesi, tedarik ve ortak üretim gibi müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda atabileceğimiz pek çok adım bulunuyor."

- "Karşılıklı yatırımların artırılmasına büyük önem veriyorum"

ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görev döneminde, ilk günlerinden itibaren yapıcı görüşmeleri olduğunu anımsatan Erdoğan, ekiplerin de çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

İlaveten enerji başta olmak üzere siber ve uzay alanlarını da kapsayan diğer stratejik sektörlerde yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki pozitif ivmenin daha da hızlanmasını beklediklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımların artırılmasına da büyük önem veriyorum. Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana Türkiye'deki yatırım ortamı, köklü bir dönüşüm geçirdi. Son 23 yılda küresel yatırım pastasından aldığımız payı tam 5 kat artırdık. 2025'in 7 ayında 8 milyar 350 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım çektik. Son bir yılda ülkemize yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı ise yaklaşık 14 milyar dolara ulaşmış oldu. Önümüzdeki 3 yılın yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program'ı kısa süre önce açıkladık. 2028'de ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz. Sanayide dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında attığımız kararlı adımlarla ekonomimizde köklü bir değişimi başlatıyoruz. Güçlü lojistik altyapımız, modern limanlarımız, gelişmiş kara ve demir yolu ağımız Türkiye'yi yatırımcılar için stratejik bir merkez haline getiriyor. Hedefimiz yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir, dijital dönüşümü destekleyen, iklim dostu ve bilgi yoğun yatırımları ülkemize daha fazla çekmektir. Amerikan yatırımlarının büyük bölümü de bu hedefimizle örtüşüyor."

- "İlişkilerin ilerletilmesinde katkılarınız kıymetli"

Türk firmalarının Amerika'daki yatırımlarının 13,2 milyar dolara ulaştığını aktaran Erdoğan, "Amerikan firmalarının ülkemizdeki yatırımları ise 15,7 milyar dolar seviyesinde. 2 bine aşkın firmayla Amerika ülkemize en çok yatırım yapan ikinci ülke konumunda. Sizin gibi sektöründe atılımlar yapmış müteşebbislerin Türkiye'ye ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Türkiye olarak şeffaf, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir yatırım ekosistemi sağlamaya ve yatırım dünyasıyla stratejik iletişim kanallarını güçlü şekilde kullanmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

"Karşılıklı yatırımlarınızla ülkemiz arasında önemli bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Türk-Amerikan ilişkilerinin müşterek menfaatler doğrultusunda ilerletilmesi noktasında sizlerin katkılarının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin yakın dostları arasında gördüğüm siz değerli iş insanlarının, ülkemizin, Amerikan kamuoyuna daha etkin şekilde anlatılması bakımından da önemli rol üstlenebileceğinize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Amerika'daki temsilciliklerinin kapılarının katılımcılara daima açık olduğunu belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni edip katılımcılara Türk-Amerikan ilişkilerine yaptıkları katkılar için teşekkürlerini iletti.