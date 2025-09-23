Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hava durumu ve sıcaklık değerleri bölgelere göre şu şekilde:

Marmara Bölgesi

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

30°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık Burdur: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Artvin: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 30°C, az bulutlu ve açık

Tüm yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Akdeniz ve batı bölgelerinde sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkabilir.