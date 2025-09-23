Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Meteoroloji, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Akdeniz ve batıda sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 07:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 07:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hava durumu ve sıcaklık değerleri bölgelere göre şu şekilde:
Marmara Bölgesi
- Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
- Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık
- Manisa: 35°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık
- Burdur: 32°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Çankırı: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Artvin: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Rize: 25°C, parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 21°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 30°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 32°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 28°C, az bulutlu ve açık
Tüm yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Akdeniz ve batı bölgelerinde sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkabilir.