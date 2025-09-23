Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 2 tahliye

Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 2 eski belediye meclis üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 22:17, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 22:59
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra belediye meclis üyeliğinden istifa eden S.Ö. ve D. D. yeniden ifade verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini beyan eden iki eski meclis üyesinin, ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

