SGK misafirhaneleri nerelerde var?

İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SGK misafirhaneleri nerelerde var?

Sayıştay Denetim raporlarına göre SGK'nın 7'si merkez teşkilatı Ankara'da, 7'si ise taşrada olmak üzere 14 adet misafirhane ve sosyal tesisi bulunuyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 08:51, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 08:53
Yazdır
SGK misafirhaneleri nerelerde var?

Sosyal Güvenlik Kurumunun sosyal tesisleri Sayıştay raporlarında yer aldı.

2024 yılı denetim raporuna göre Sayıştay'ın 7'si merkezde olmak üzere 14 sosyal tesisi yer alıyor.

İşte SGK'nın misafirhane ve sosyal tesisleri

MERKEZ TEŞKİLATINA BAĞLI TESİSLER
Kavaklıdere Eğitim Merkezi ve Misafirhanesi (Ankara)
Balgat Eğitim Merkezi ve Misafirhanesi (Ankara)
Fevzi Çakmak Eğitim Merkezi ve Misafirhanesi
Terzi ve Kuru Temizleme-Berber Salonu İşletmesi (Ankara)
Spor Salonu ve Halı Saha İşletmesi
Kuşadası Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı (Aydın)
Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevi (Ankara)

TAŞRA TEŞKİLATINA SGK TESİSLERİ

-Üsküdar Eğitim ve Dinlenme Tesisi (İstanbul)

-İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisi

- Şanlıurfa Misafirhanesi

- Bursa Misafirhanesi

-(Ankara) Artvin Misafirhanesi

- Topkapı Misafirhanesi (İstanbul)

- Beşiktaş Misafirhanesi (İstanbul)

Kurumun ortaklık payı bulunan mali kuruluşlar ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

- İştirakin Adı ---------Kurum Hisse Oranı (%)

- Emek İnşaat ve İşletme AŞ ----%49

- Taksim Otelcilik AŞ ----------%31,43

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (*)- %5,47
(*)Şirket, 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir

- Merkez Bankası AŞ-%1,69

- Petlas Las. San. ve Tic. AŞ-------- % 0,02

- USX-RAY Röntgen AŞ----------- %0,11

- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi--%0,18

- Şeker Sigorta AŞ---------%0,15

- Türk Ticaret Bankası AŞ ----%0,35

-Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri AŞ------%10

- Tasfiye Halinde ESÇİM Eskişehir Çimento Fabrikası AŞ--% 1,96

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber