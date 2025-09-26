Tanık olarak ifade vermeye gelirken adliye önünde öldürüldü

Olay sabah 09.56 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Hakim Sadettin Berki Caddesi Yalova adliyesi önünde meydana geldi. Bursa'da yaşanan bir yaralama olayı için Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanıklık yapmaya gelen 40 yaşındaki H.T. husumetlisi olduğu Ö.A. (31) isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 77 yaşındaki E.K. da sol diz kapağından yaralandı.

Kaçan şüpheli Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesindeki Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.