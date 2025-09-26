Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 13:28, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 14:28
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

- "Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır"

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürülen Gül Tut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

