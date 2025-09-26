O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Altının gramı 5 bin 5 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gramı, günü yüzde 0,4 kazançla 5 bin liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 5 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.

Altının güne yükselişle başlayan ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

ABD'nin korumacı ticaret tutumu kapsamında attığı adımların ülkede enflasyon üzerinde yaratacağı etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, söz konusu fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceğine ilişkin riskler Fed'in işini zorlaştırıyor.

Öte yandan, jeopolitik risklerin devam etmesi de altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

