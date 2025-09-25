Nadir hastalığa yakalanan kişi, bulunan ilikle sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Atakan Erden, yaklaşık 14 ay önce ateş ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Önce dahiliye kliniğine yatırılan Erden, daha sonra ileri tetkikler için hematoloji bölümüne sevk edildi.

Hematoloji bölümünde yapılan ileri tetkikler sonucunda Erden'de nadir görülen "Hemofagositik Sendrom" olduğu tespit edildi.

Hemen tedavisine başlanan Erden'in yapılan kemik iliği patolojik genetik incelemeleri sonucunda, GATA 2 mutasyonu taşıyan "Miyelodisplastik Sendrom (MDS)" saptanması üzerine kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi.

Kardeşlerinin uyumlu olmaması üzerine Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) Erden için uygun kemik iliği bulundu.

Erden, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Ayer ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Görevli Hekimleri Doç. Dr. İstemi Serin tarafından yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu.

"Hastaya uyumlu kemik iliğini TÜRKÖK'ten bulduk"

Doç. Dr. Mesut Ayer, hastayı tetkik için yatırıldığı dahiliye bölümünde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gördüklerini söyledi.

Hastanın genel durum bozukluğu, ateş, dalak büyüklüğü gibi farklı sorunlar yaşadığını belirten Ayer, ardından tanısının konulması için tetkikler yaptıklarını anlattı.

Ayer, yapılan incelemeler sonucunda hastaya nadir görülen ve ölümcül olabilecek "Hemofagositik Sendrom" tanısını koyduklarını kaydetti.

Ardından hastanın tedavisine başladıklarını ve hastanın tedaviye olumlu yanıt verdiğini vurgulayan Ayer, bulguların çoğunun gerilediğini ifade etti.

Doç. Dr. Ayer, hastalığının sebeplerini de araştırdıklarını, bunların arasında kanser veya enfeksiyon hastalığı görmediklerini dile getirerek, "GATA 2 mutasyonu taşıyan 'Miyelodisplastik Sendrom (MDS)' saptadık ve bu hastalığın genetik bir kökeni olduğunu da gördük. Daha sonraki tedavi prosedüründe varsa kardeşten, yoksa TÜRKÖK'ten bir verici bularak alojenik kemik iliği nakline karar verdik." dedi.

Hastanın kardeşlerinin uyumlu çıkmadığını belirten Ayer, "Hastaya uyumlu kemik iliğini TÜRKÖK'ten bulduk. Bu vericiyi bulduktan sonra kök hücresi toplandı, bizim kemik iliği nakli ünitemize yatırdık ve orada da bu vericiden gelen kemik iliği naklini yaptık. Şu anda hastamız gayet iyi." diye konuştu.

"Hastayı stabil olarak takibine devam ediyoruz"

Doç. Dr. İstemi Serin ise nakil sürecini Doç. Dr. Mesut Ayer ile birlikte yürüttüklerini kaydetti.

Hastanın rahatsızlığının nadir görülen hastalık olduğunu anlatan Serin, kemik iliği biyopsisi ve hastanedeki yeni nesil sekanslama yöntemiyle birlikte hastalığı teşhis ettiklerini ifade etti.

Serin, konsey kararıyla birlikte hastaya kemik iliği nakli yapmaya karar verildiğini, ardından naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir takım alojenik nakil ilişkili komplikasyonları oldu, yönetilebilir durumdaydı. Şu anda da hastayı stabil olarak takibine devam ediyoruz. Bu hastalar üzerinde en az 1 yıllık takip çok önemli. Dolayısıyla bu dönemde sıkı bir takiple süreci yürüteceğiz." dedi.

TÜRKÖK veri tabanına vatandaşların ilgisinin önemli olduğunu kaydeden Serin, hayati bir iş yaptıklarını, basit bir bağış yöntemiyle sağlıklı olan herkesin TÜRKÖK veri tabanına donör olarak dahil olmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Durumum daha iyiye gidiyor"

Tedavisi tamamlanan Atakan Erden de 14 ay önce halsizlik, ateş gibi şikayetlerden dolayı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Acilden giriş yaptıktan sonra hastaneye yatırıldığını anlatan Erden, şunları kaydetti:

"Daha sonra kan değerlerimin kötü olduğuna kanaat getirildi. Hematoloji kısmına sevk edildim. Mesut Hoca ile İstemi Hoca geldi. Burada değerlerim kontrol edildikten sonra hematoloji bölümüne alındım. İlik naklinde ilk önce kardeşlere bakılıyordu. İlik naklinde karar verildikten sonra kardeşlerim ikisi de uyumsuz çıktı. TÜRKÖK'ten yurt içi bir bağışçı bulundu. Ondan aldığım bağışla beraber inşallah tamamen iyileşeceğim. Şu an durumum daha iyiye gidiyor."