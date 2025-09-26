O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Ana sayfaHaberler Eğitim

Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, geçen yıl sadece 2 öğrenci tarafından tercih edilmişti. 40 olan kontenjan, yönetim tarafından 10'a düşürüldü; bu yıl ise bölüme hiç öğrenci gelmedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 10:55, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 11:19
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde geçen yıl 2 öğrenci tercih yaparken, bu yıl kontenjan sayısı düşürüldü. 10 kontenjanı bulunan bölüme bu sene hiç öğrenci gelmedi.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Son Durum

Aksaray Üniversitesi'nin 40 kontenjanı bulunan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nü geçen yıl yalnızca Kuddusi Çağrı Karakaya (21) ile Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov (21) adlı iki öğrenci tercih etti. Yönetim, 40 olan kontenjan sayısını bu yıl 10'a düşürdü. Ancak bu yıl hiçbir öğrenci, söz konusu bölümü tercih etmedi.

Bölümdeki Mevcut Öğrenciler ve Eğitim Durumu

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıftaki toplam 65 öğrenci eğitimine devam ediyor.
  • Geçen yıl başlayan Kuddusi Çağrı Karakaya ve Veli Babanyazov, 40-50 kişilik sınıf ve laboratuvarda 17 akademisyen eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.


