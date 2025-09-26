Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor

Sahte belgenin bilerek kullanıldığı esas alınarak kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak. Böylece 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 08:06, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 08:23
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 1 Ekim tarihinde yeni bir safhaya geçiyor. Şirket sahiplerinin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak ve 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik başlattığı çalışma 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

"BİLMİYORDUM" YOK

Mevcutta sahte belge (fatura) kullandığı tespit edilen şirketler sahte belgeyi bilmeden kullandığını, belgeyi düzenleyen kişinin sorumlu tutulmasını iddia ederek yaptırımdan kurtuluyordu. Ancak şimdi yapılan düzenlemeyle şirketlerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişiler hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında suç duyurusunda bulunularak 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almaları sağlanacak.

MÜKELLEFTEN TEMİNAT İSTENECEK

Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek. VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek. Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek. Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.

PARA AKLAMAYA SOKULACAK

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkanı tanınacak. Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.

CEZA SÜRECİ HIZLANACAK

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece, sahte belge düzenleyenlerin hızla ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.

