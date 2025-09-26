Bir öğretmenin hayali: Duvarlar artık hem öğretiyor hem eğlendiriyor

O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Sponsorlu İçerik
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Bir öğretmenin hayali: Duvarlar artık hem öğretiyor hem eğlendiriyor

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'ndeki okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Hatice Tunçekin, atanmadan önce kurduğu hayali, gerçeğe dönüştürüp, çalıştığı okul ve bahçesindeki eklentilerin duvarlarını eğitici ve öğretici çizimlerle renklendirdi. Tunçekin, mululuğunu ifade edip, çizimlerin öğrenciler üzerindeki etkisini de gözlemlediğini belirterek, "Hem ilgi çekici, hem öğretici oldular. Temizlik, nezaket, bilim gibi konuları duvarlara taşıyarak öğrencilerin günlük yaşamlarında farkındalık oluşturmayı hedefledim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 11:05, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 11:17
Yazdır

Dönerdere Mahallesi'ndeki 5 derslikli Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu'na 2 yıl önce Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanan Hatice Tunçekin, KPSS'ye hazırlandığı süreçte kurduğu hayali hayata geçirdi. Atandığı okulu önceden ziyaret eden ve gerekli malzemeleri aldıktan sonra işe koyulan Hatice öğretmen, okulun duvarlarına ve okul bahçesindeki eklentilere 'Güneş Sistemi'nden temizlik alışkanlıklarına, nezaket kurallarından bilimsel kavramlara kadar birçok konuyu içeren görseller çizdi.

'HAYALİMDİ, GERÇEK OLDU'

Okuldaki öğretmen arkadaşlarının da desteklediği Tunçekin, öğrencilerin eğitim ortamını hem görsel hem de içerik açısından zenginleştirdi. Tunçekin, hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"KPSS ye hazırlandığım süreçte hedefim, atandığım okulun duvarlarına resim yapmaktı. Öğrencilerin keyifli, eğlenecekleri ve hayatlarına dokunabileceğim bir değişiklik yaratmak istiyordum. Yaz tatilinde atandığım okulu gelip gördüm. Önemli olan güzel bir yere gitmek değil, gittiğimiz yeri güzelleştirebilmekti. Bu benim hayat felsefem haline gelmiş bir düşünce. O düşündüğümü bu okula da entegre etmek istedim. Okul müdürüme resim çizme isteğimden bahsettim. Sağ olsun destek oldu ve okulun açıldığı ilk hafta 'Güneş Sistemi'ni çizmeye başladım. O çizim süreci okulda bulunduğum vakitler benim imkansızlıklardan imkan yarattığım bir süreçti. Çünkü günlük hayatımızdaki gereksiz görüp çöpe attığımız birçok şeyin aslında ne kadar kullanışlı hale gelebileceğini ben burada öğrendim. 'Güneş Sistemi'ni bitirdikten sonra her dönüp baktığımda gurur duyduğum bir tablo haline geldi. Çünkü hayalimi gerçekleştirmiştim."

Tunçekin, çizimlerin öğrenciler üzerindeki etkisini de gözlemlediğini belirterek, "Hem ilgi çekici, hem öğretici oldular. Temizlik, nezaket, bilim gibi konuları duvarlara taşıyarak öğrencilerin günlük yaşamlarında farkındalık oluşturmayı hedefledim. Örneğin, ellerini yıkamayı hatırlatan bir çizim sonrası çocukların gerçekten gidip ellerini yıkadığını ve aralarında, 'Hadi ellerimizi yıkayalım' dediğini görmek beni çok mutlu etti" dedi.

ÖĞRENCİLERE KATKI

Maarif modeline dayalı bütüncül bir yaklaşımla öğrencilerine hem akademik hem de ahlaki yönden katkı sağlamayı amaçladığını belirten Tunçekin, çizimlerin aynı zamanda sınıf içi derslerde de etkileşimi artırdığını söyledi. Tunçekin, özellikle temizlik, nezaket ve bilimsel farkındalık gibi alanlarda çizimlerin öğrenciler üzerinde doğrudan etkisi olduğunu dile getiren Tunçekin, bu tür küçük değişimlerin eğitimde büyük etkiler sağladığını söyledi.

'ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR OLUMLU YANSIYOR'

Okul müdürü Kayhan Tayyan ise öğretmenlerin özverili çalışmalarının okul ortamına olumlu yansıdığını belirterek, "Çocukların, çizimlere bakarak sorular sorması, keşfetmeye çalışması bizi mutlu ediyor. Öğretmenlerimizle birlikte kolektif bir şekilde ilerliyoruz. Maarif modeline uygun çalışmalarımız devam ediyor. Tüm öğretmenlerle teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Ayrıca Sayın Van Valimiz Ozan Balcı'nın destekleriyle de öğrencilerimize gönderilen kitaplar da çok etkili oldu. Kitaplar rafta kalmadı, çocuklar okuyup özet çıkarıyor. Türkçe öğretmenimiz bu süreci takip ediyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber