THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı

Türk Hava Yolları, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere 75 adet Dreamliner siparişi verdi. THY ayrıca 150 adet 737 MAX için de Boeing ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 08:41, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 08:44
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı

Türk Hava Yolları (THY), filosunu gençleştirme ve yeni nesil uçaklara geçiş hedefi doğrultusunda Boeing firmasından 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi. Siparişin 50'si kesin, 25'i ise opsiyon olarak belirlendi. Teslimatlar 2029-2034 yılları arasında yapılacak.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

150 adet 737 MAX için sona gelindi

Şirket ayrıca, 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için Boeing ile görüşmelerde sona yaklaştı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde siparişin resmileşeceği açıklandı.

2035 hedefi: Yeni nesil filo

THY, yapılacak alımların tamamlanmasıyla birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Şirket, bu dönüşümle operasyonel verimliliğini artırmayı ve yıllık ortalama büyüme oranını %6 seviyesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

