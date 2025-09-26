THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı

Türk Hava Yolları (THY), filosunu gençleştirme ve yeni nesil uçaklara geçiş hedefi doğrultusunda Boeing firmasından 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi. Siparişin 50'si kesin, 25'i ise opsiyon olarak belirlendi. Teslimatlar 2029-2034 yılları arasında yapılacak.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

150 adet 737 MAX için sona gelindi

Şirket ayrıca, 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için Boeing ile görüşmelerde sona yaklaştı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde siparişin resmileşeceği açıklandı.

2035 hedefi: Yeni nesil filo

THY, yapılacak alımların tamamlanmasıyla birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Şirket, bu dönüşümle operasyonel verimliliğini artırmayı ve yıllık ortalama büyüme oranını %6 seviyesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.