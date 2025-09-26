O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti

Antalya Konyaaltı'nda Orman Genel Müdürlüğü ile mirasçılar arasında 1970'ten beri devam eden ve yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük arazi davası çözüm bekliyor. Arapsuyu Davası olarak bilinen ve 50 parseli kapsayan miras kavgası, doğal sit kararıyla birlikte daha da karmaşık bir hal aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 09:58, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 10:08
ANTALYA'nın en değerli arazilerine sahip Konyaaltı ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü ile yüzlerce mirasçı arasında 1970 yılından bu yana devam eden 4 bin dönüme yakın alandan oluşan yaklaşık 50 parseldeki davaya konu arazilerin değeri, yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Antalya'da 'Arapsuyu Davası' olarak da bilinen, Orman Bölge Müdürlüğü ile mirasçılar arasında ve mirasçıların kendileri arasındaki tapu tescil davaları, 1970 yılında bölgede yapılan kadastro çalışmasında orman tahdit sınır noktalarının belirlenmesiyle başladı. Yüzlerce mirasçı ve 50'ye yakın farklı parsele ilişkin açılan davalar, 1989 yılında Yargıtay tarafından birleştirildi. Konyaaltı'nda büyük kısımları Arapsuyu, Uncalı ve Öğretmenevleri mahallelerinde bulunan, kısmen de Altınkum ve Siteler mahallelerindeki yaklaşık 5 milyar dolar değere sahip 4 bin dönüm alanı kapsayan dava, 55 yıldır devam ediyor. 55 yıllık tarihinde çok sayıda hakim ve avukatın görev aldığı davaların mirasçı sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor.

1970 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Bölgedeki parsellerden birine sahip mirasçılardan ve avukatlık mesleğine başladığı 20 yıldan bu yana da ailesi adına davanın savunuculuğunu üstlenen Ali Karaca, gelinen süreci anlattı. Avukat Ali Karaca, Konyaaltı Belediyesi'nin olduğu sahil yolundan başlayıp Arapsuyu Mahallesi'nin belli bir bölgesinden geçip, Uncalı Mahallesi'ne kadar giden, 1970 yılından bu yana devam eden bir dava olduğunu söyledi.

İLK DAVALAR 1947'DE BAŞLAMIŞ

Aslında ilk davaların küçük olarak 1947'de açıldığını, Orman İdaresi tarafından 1970 yılında bölgede kadastro çalışması yapılarak orman tahdit sınır noktalarının belirlenmesiyle 55 yıllık büyük davanın başladığını anlatan Karaca, "Bu tahdit sınır noktaları içerisinde kalan tüm taşınmazlarda tek tek görülen davalar Yargıtay tarafından birleştirildi. Burada yaklaşık 50 kadastro parselinden bahsetmekteyiz. Yaklaşık yüz ölçümü de 3 bin 500-4 bin dönüme tekabül etmekte. Konyaaltı Belediyesi'nin bulunduğu arka taraftan Uncalı'nın ve Arapsuyu'nun yarısını kapatacak büyüklükte bir dava" dedi.

MAHKEME KEŞFİ 4 GÜN SÜRDÜ

Mirasçıların kendi aralarında ve Orman İdaresi ile olan tüm davalarının 1989 yılında Yargıtay tarafından birleştirildiğini söyleyen Avukat Ali Karaca, "Antalya Kadastro Mahkemesi büyük gayretle çözmeye çalışıyor. Fakat bunun çözümünde birtakım sıkıntılar çıkıyor. Çünkü 50 adet kadastro parselinden bahsedilmekte. Bunlara ilişkin tarafların iddiaları var. Yıllardan beri sürdüğü için yeni mirasçıları doğuyor. Mahkeme, taraf teşkili sağlamakta bile çoğu zaman zorluk yaşıyor. Geçen yaz mahkeme tarafından keşif yapıldı. Bu keşif yaklaşık 4 gün sürdü. Mahkeme hızla neticelendirmeye çalışıyor. Fakat çok sayıda mirasçı, davalı olduğundan ve çok parsel bulunduğundan kısa sürede sonuçlanmasını beklemiyoruz. Tabi ki mahkeme bittikten sonra üst kanun yolları da var. Neticeye çok yakın zamanda kavuşacağını düşünmüyoruz" dedi.

BÖLGE SİT ALANI DA İLAN EDİLDİ

Davalık alanın Konyaaltı Belediyesi sahil yolundan başlayan çok büyük bir alana tekabül ettiğini dile getiren Karaca, "Buraların ilk sahipleri bizim büyük büyük dedelerimiz. Buralarda öncesinde Kadastro Mahkemesi'nin Yargıtay tarafından birleştirilmeden önceki sonuca bağlanmış davalardaki taşınmazlar da var. Bu taşınmazlar üzerinde siteler ve yapılar kurulmuş. Ama kalan diğer büyük alanlar tamamen ekilip dikilmediği için yıllar içerisinde ağaçlarla bürünmüş, makilik ve çam ağaçlarıyla dolu. Yaklaşık iki sene önce bu alanlara ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldı ve SİT kararı mevcut. Yani vatandaşlar tapularını elde edemedikleri gibi taşınmazlar üzerinde bir SİT kararı da bulunması nedeniyle dosya tamamen bir kargaşa içerisinde" dedi.

20 YILDIR BU DAVAYI TAKİP EDİYOR

İki büyük meslektaşının uzun yıllardır devam eden bu davayı takip ettiğini, kendisinin de 20 yıldır bu davaya baktığını söyleyen Karaca, "Ben 20 yıllık avukatım ve bu süre içerisinde çok sayıda mirasçı, mirasçının mirasçısı doğduğundan, yani çok fazla kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu bahsettiğimiz alan Konyaaltı'nda çok değerli bir bölge, maddi karşılığı çok yüksek. Turizm ve kentleşmenin çok yoğun olduğu bir alan içerisindeki çok büyük bir boşluk. Bir paha biçilebileceğini düşünmüyorum bu konuda" diye konuştu.

DAVALIK ORMAN ALANLARI İÇİN DOĞAL SİT KARARI

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, davaya konu ormanlık alanları da içeren bölgelerin büyük kısmı, 3 Haziran 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Uncalı Ormanlık Alan Doğal Sit Alanı 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

