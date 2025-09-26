YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEBİ uygulaması, üniversiteye hazırlanan öğrencilere önemli katkılar sundu. Bakanlığa bağlı okullardaki öğrenciler, mezunlar, öğretmenler ve velilerin EBA, e-Devlet veya MEBBİS şifreleriyle ücretsiz olarak giriş yapabildiği uygulama sayesinde pek çok öğrenci YKS'de başarıya ulaştı.

Platformda; konu anlatım videoları, özetler, video çözümlü sorular, çalışma planı, rehberlik, hedef belirleme ve yapay zeka desteği gibi içerikler yer alıyor.

Hayalini kurduğu bölüme MEBİ sayesinde kavuştuğunu dile getiren Yağmur Alan, Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Alan, "MEBİ'nin en güzel yanı, imkanı kısıtlı öğrencilerin bile kolayca erişebilmesi. YKS sürecinde en büyük desteği bu platformdan aldım. Zengin içeriğiyle her şeye ulaşabildim. Kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmada dinamik tutuyor"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise MEBİ'nin maarif modeline uygun şekilde hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

"MEBİ, bakanlığımızın ortaya koyduğu güçlü bir öğrenme platformudur. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için çok etkin bir sistem. Dersleri pekiştirme, konu tekrarını istenilen zamanda yapma ve ihtiyaç duyulan içeriklere hızlı erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli yönlendirme sistemi öğrencilerimizi birebir takip ederek hedeflerine ulaşmada dinamik tutuyor."

Esen, Kayseri'de uygulamanın etkin tanıtımı yapıldığını vurgulayarak, "Geçen yıl MEBİ ile hazırlanan öğrencilerimizin üniversite başarılarını takip ettik. Bu yıl tüm öğrencilerin bu platformdan faydalanmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.