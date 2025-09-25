'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasında 903 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 903 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 22:00, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 22:12
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasında 903 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde 23 Eylül Salı günü gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1397 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1292 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetim düzenlendi.

Uygulama kapsamında 350 bin 785 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 461 şüphelinin de bulunduğu 903 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 40 fişek, 1104 gram uyuşturucu madde, 291 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 990 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 322 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ve Kabahatler Kanunu kapsamında 30 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 43 bin 590 araç ve 662 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 530 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 85 bin 518 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

