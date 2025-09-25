Kıvanç ve Beril Talu çifti tahliye edildi

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çiftinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları davada tahliye edilmeleri kararlaştırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Talu çifti ile davanın tutuksuz sanığı Ertan Koç katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kıvanç Talu, ortada bir dolandırıcılık söz konusu olmadığını öne sürerek, "Müştekilerden alınan paralar, yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak amacıyla alınan paralardır. Kendimiz bu reklam işinden kar elde edince müştekilere ödemeler yapıyorduk." dedi.

Bu işlerle eşinin ilgilendiğini belirten Talu, "Ben işin finans bölümüne hiç bakmadım. Fikir üretip markalara reklam yapıyordum. Kesinlikle dolandırma kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik olarak kriz yaşayınca biz de ödemeleri almakta ve yapmakta sıkıntı yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler sekteye uğradı. Biz yurt dışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler yapıldı. Bunun üzerine geri döndük, kendimiz ifade vermeye geldik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Beril Talu da paraları geri ödememe kastıyla hareket etmediğini savundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçunun vasıf ve mahiyetinin değişerek "basit dolandırıcılık" suçu kapsamına girebileceğini belirtti.

Suçun değişme ihtimalini ve sanıkların tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran heyet, tutuklu sanıklar Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyetinin oy çokluğu ile aldığı karara üye hakim şerh koydu.

TALU ÇİFTİ NEYLE SUÇLANIYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu çifti ile Ertan Koç sanık, 13 kişi müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Kıvanç ve Beril Talu'nun, öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatılıyor. Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi (saadet zinciri) sistemi oluşturdukları aktarılıyor.

Sanıkların ponziye ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri belirtilen iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka kişileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri vurgulanıyor.

İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı aktarılıyor.

Sanıkların, bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, sanıkların 58 yıl altışar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



