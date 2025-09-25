Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ilerleyişi, milli yatırımların artışı ve İstanbul'un altyapısına yapılan dev projeler Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamalarında öne çıktı. Ayrıca, yeni anayasa ihtiyacı, muhalefet eleştirileri ve Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın önemi vurgulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 17:57, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 17:58
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak, terörle mücadelede harcanan kaynakların artık üretime ve refaha yatırıldığını belirtti. Ülkenin milli yatırımlarının önemine dikkat çeken Uraloğlu, Adalar'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla sohbet etti ve hasta ziyaretinde bulundu. Ardından AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vizyonunu ve gelecek hedeflerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve AK Parti'nin Rolü

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganının milletin gönlünde yer ettiğini belirten Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her vatandaşın taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini ifade etti. Bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, güçlü bir Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Vesayetin Zincirlerinin Kırılması

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan Uraloğlu, vesayetin zincirlerini kırdıklarını ve Türkiye'nin masada ve sahada sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Küresel Adaletsizliklere Karşı Duruş

"Dünya beşten büyüktür" söylemiyle küresel adaletsizliklere meydan okuduklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin mazlumların sesi ve insanlığın umudu olduğunu ifade etti. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduklarını vurguladı.

Terörle Mücadele ve Ekonomik Dönüşüm

Terörün ülkeye 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardığını belirten Uraloğlu, bu kaynağın sanayiye, üretime ve refaha dönüşmesi halinde Türkiye'nin çok daha farklı bir noktada olacağını söyledi. Artık terörle mücadeleye harcanan kaynakların üretime, teknolojiye ve refaha yönlendirildiğini ifade etti.

  • Tunceli'de 9,1 milyar liralık 3 karayolu projesinin açılışı yapıldı.
  • Terörün gölgesinin kalkmasıyla Tunceli'ye turist akını başladı.

Yeni Anayasa ve Türkiye Yüzyılı'nın Yol Haritası

Terörsüz bir Türkiye'nin çocukların ve gençlerin hayallerine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni anayasanın Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olacağını vurguladı.

Bayrampaşa Belediyesi Seçimi ve Muhalefet Eleştirisi

Bayrampaşa Belediyesi'nde 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ancak bu iptal edildi. Muhalefetin tutarsızlıklarını eleştiren Uraloğlu, seçim sürecinin hukuka taşınacağını belirtti.

İstanbul'a Yapılan Dev Yatırımlar

  • İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık yatırım yapıldı.
  • Bölünmüş yol uzunluğu 350 km'den 795 km'ye çıkarıldı.
  • Sıcak kaplama yol uzunluğu 357 km'den 799 km'ye yükseltildi.
  • Otoyol uzunluğu 183 km'den 424 km'ye ulaştı.

Ankara-İstanbul Arası Seyahat Süresi Kısalıyor

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesiyle seyahat süresi 80 dakikaya inecek. İstanbul'un ulusal demiryolu ağı 199 km'den 402 km'ye çıkarıldı. Modern metro ağlarıyla İstanbul donatıldı; yeni hatlarda çalışmalar sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nın Başarısı

İstanbul Havalimanı, günlük 1.624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Çamlıca Kulesi ile aynı anda 100 FM radyo yayını yapılabiliyor.

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının Finali Ertelendi

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu buluşmanın milletin birliği ve vizyonun taçlanması olacağı belirtildi. Adalar'ın her köşesinde bu bağı kurmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, teşkilatların milletin her ferdine dokunduğunu söyledi. Birlikte, omuz omuza Türkiye'yi daha güçlü ve refah dolu bir geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın Adalar'a, İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.

