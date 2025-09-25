Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak, terörle mücadelede harcanan kaynakların artık üretime ve refaha yatırıldığını belirtti. Ülkenin milli yatırımlarının önemine dikkat çeken Uraloğlu, Adalar'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla sohbet etti ve hasta ziyaretinde bulundu. Ardından AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vizyonunu ve gelecek hedeflerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve AK Parti'nin Rolü

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganının milletin gönlünde yer ettiğini belirten Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her vatandaşın taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini ifade etti. Bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, güçlü bir Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Vesayetin Zincirlerinin Kırılması

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan Uraloğlu, vesayetin zincirlerini kırdıklarını ve Türkiye'nin masada ve sahada sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Küresel Adaletsizliklere Karşı Duruş

"Dünya beşten büyüktür" söylemiyle küresel adaletsizliklere meydan okuduklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin mazlumların sesi ve insanlığın umudu olduğunu ifade etti. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduklarını vurguladı.

Terörle Mücadele ve Ekonomik Dönüşüm

Terörün ülkeye 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardığını belirten Uraloğlu, bu kaynağın sanayiye, üretime ve refaha dönüşmesi halinde Türkiye'nin çok daha farklı bir noktada olacağını söyledi. Artık terörle mücadeleye harcanan kaynakların üretime, teknolojiye ve refaha yönlendirildiğini ifade etti.

Tunceli'de 9,1 milyar liralık 3 karayolu projesinin açılışı yapıldı.

Terörün gölgesinin kalkmasıyla Tunceli'ye turist akını başladı.

Yeni Anayasa ve Türkiye Yüzyılı'nın Yol Haritası

Terörsüz bir Türkiye'nin çocukların ve gençlerin hayallerine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni anayasanın Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olacağını vurguladı.

Bayrampaşa Belediyesi Seçimi ve Muhalefet Eleştirisi

Bayrampaşa Belediyesi'nde 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ancak bu iptal edildi. Muhalefetin tutarsızlıklarını eleştiren Uraloğlu, seçim sürecinin hukuka taşınacağını belirtti.

İstanbul'a Yapılan Dev Yatırımlar

İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık yatırım yapıldı.

Bölünmüş yol uzunluğu 350 km'den 795 km'ye çıkarıldı.

Sıcak kaplama yol uzunluğu 357 km'den 799 km'ye yükseltildi.

Otoyol uzunluğu 183 km'den 424 km'ye ulaştı.

Ankara-İstanbul Arası Seyahat Süresi Kısalıyor

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesiyle seyahat süresi 80 dakikaya inecek. İstanbul'un ulusal demiryolu ağı 199 km'den 402 km'ye çıkarıldı. Modern metro ağlarıyla İstanbul donatıldı; yeni hatlarda çalışmalar sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nın Başarısı

İstanbul Havalimanı, günlük 1.624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Çamlıca Kulesi ile aynı anda 100 FM radyo yayını yapılabiliyor.

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının Finali Ertelendi

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu buluşmanın milletin birliği ve vizyonun taçlanması olacağı belirtildi. Adalar'ın her köşesinde bu bağı kurmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, teşkilatların milletin her ferdine dokunduğunu söyledi. Birlikte, omuz omuza Türkiye'yi daha güçlü ve refah dolu bir geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın Adalar'a, İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.