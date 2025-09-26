Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Trump: Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz" dedi.

Trump: Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesine imza attığı programda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Orta Doğu'daki tüm üst düzey liderlerle görüşmeler söyleyen Trump, "Gazze'de çok ama çok kötü olan durumun son bulması için çalışıyoruz. Bunun olabileceğini düşünüyoruz. Belki çok yakında gerçekleşebilir. Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz, cenazelerin geri gelmesini istiyoruz. O bölgede barış olmasını istiyoruz. Bu yüzden çok iyi görüşmeler yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değinen Trump, "Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler konusunda" dedi. Trump, "Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı XI'nin TikTok'un devrini onayladığını açıkladı

Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'un Amerikalı ve uluslararası şirketlere devrinin tamamlanmak üzere olduğunu ve Çin tarafının anlaşmayı kabul ettiğini duyuran Trump, "Başkan Xi ile konuştum, çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Ona ne yaptığımızı söyledim o da devam edilmesi için onay verdi. dedi. Devlet Başkanı XI'ye büyük saygı duyuyorum ve bu anlaşmayı onaylamış olmasından çok memnun oldum. Çünkü bu işin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için Çin'in desteği ve onayına ihtiyacımız vardı" dedi. Trump, TikTok'un algoritmasının Amerikan şirketleri tarafından düzenleneceğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise TikTok'u satın alacak şirketin değerinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını açıkladı. Beyaz Saray'da Başkan Trump ile birlikte yaptığı açıklamada TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi olmaktan çıkacağına vurgu yapan Vance, "TikTok artık yabancı hükümetler tarafından ABD'lilere karşı bir propaganda silahı olarak kullanılamayacak" dedi.

Programda Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı ve uluslararası şirketlere satışının şartlarına ve satışın olmaması halinde uygulamanın ABD'de yasaklanmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesine de imza attı.

"Gazze'de bir anlaşmaya ve belki de barışa varmaya oldukça yakınız"

Bugün ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü yineleyen Trump, "Orta Doğu'daki tüm liderlerle konuştuk, hepsi harika insanlar. Gazze konusunda bir anlaşmaya ve belki de barışa varmaya oldukça yakınız. Bu da bölgede, yaklaşık iki bin yıl sonra bir ilk olacak" dedi.

"Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye tekrar değinen Trump, "Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin Rus gazı almasını durdurmasını doğrudan talep etmediğini belirten Trump, Türkiye'nin bu hususta birçok seçeneği olduğu için Rus gazı alımını durduracağına inandığını kaydetti. Trump, "Fakat bunu yapamayacak kimdir biliyor musunuz, Macaristan. Macaristan, denize kıyısı olmayan bir ülke, dünyanın her yanından gemilerin yanaşabileceği güzel bir okyanusları yok. Tek bir boru hatları var" dedi. Slovakya'nın da aynı durumda olduğunu söyleyen Trump, "Adeta bir boru hattıyla evlenmiş gibi bir durumdalar. İnsanların çıkıp onları suçlamasını istemiyorum" dedi.

"Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz"

Trump, "Türkiye, birçok seçeneğe sahip. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam ve doğru olanı yapacaktır. Askeri teçhizat alımıyla ilgili çok iyi bir görüşmemiz oldu" dedi. Türkiye'ye F-35 satışı konusunda bir anlaşmanın söz konusu olup olmadığı yönünde bir soruya Trump, "Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız, evet" dedi.

"Bu bizim savaşımız olsaydı bir haftada biterdi"

Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını Rusya'dan geri alma ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Şansları var çünkü Rusya'ya bakıyorum, Rusya'nın ne yaptığına bakıyorum. Rusya'nın ve Başkan Putin'in yaptıklarından hiç memnun değilim. Hoşnut değilim. Hiçbir sebep olmadan insanları öldürüyor ve çok kötü gidiyorlar. Her şeylerini ortaya koymalarına rağmen çok kötü gidiyorlar. Ekonomileri berbat durumda. Her yeri bombalıyorlar fakat çok az toprak kazanıyorlar. Hatta bazı yerleri kaybediyorlar. Bu savaş, Rusya'nın itibarına çok zarar verdi. Bu savaş bitmiş olmalıydı. Eğer bu, bizim savaşımız olsaydı, bir haftada bitirirdik. Ama şimdi dördüncü yıla giriyorlar. Dört yıldır savaşıyorlar. Son bir ayda aldıkları şeylere bakın, neredeyse hiçbir şey" dedi.

"İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına ilişkin bir soruya Trump, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak" dedi.

Bu konuyu Netanyahu ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya Trump, "Evet. Fakat buna izin vermiyorum. Konuşsam da konuşmasam da öyle. Konuştum. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermiyorum. Artık yeter. Durma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

