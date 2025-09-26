Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Sponsorlu İçerik
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor

Türkiye'de lüks tüketime ilgi her yıl artıyor. Ülkemiz her yıl 12 milyar dolarlık (480 milyar TL); lüks saat, markalı parfüm ve güneş gözlüğü, mücevher ile kozmetik ithal ediyor. Lüks tüketimi en fazla orta direk diye tabir edilen kesim gerçekleştiriyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 07:35, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 07:39
Yazdır
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Türkiye'nin ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiği bir dönemde, ithalat rakamlarının önemli kısmının lüks tüketime ayrılması dikkat çekiyor. TÜİK ve sektör raporlarına göre, Türk halkı her yıl mücevher ve değerli taşlara 9 milyar dolar, kozmetiğe 2 milyar dolar, lüks saatlere 350 milyon dolar, markalı parfümlere 250 milyon dolar ve güneş gözlüklerine 220 milyon dolar harcıyor. Toplamda 12 milyar dolarlık lüks ithalatı, bugünkü kurla yaklaşık 480 milyar Türk lirasına denk geliyor. Bu paraya her yıl 1 milyondan fazla öğrenciye burs verilebiliyor.

Ülkemizdeki lüks marka takıntısı her geçen yıl artış gösteriyor. Özellikle genç nesil markalı ürün kullanımını toplumda statü göstergesi olarak görüyor. Yapılan analizlerde lüks tüketime önem vermeyen ülkelerin başında İskandinav ülkeleri geliyor. Bu konuya en çok ilgi duyan ülkelerin ise zengin Körfez ülkeleri olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK ORTA DİREK HARCIYOR

Türtiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin konuya ilişkin görüştüğü sosyolog Fatma Karadeniz, bu durumun özellikle orta gelir grubundaki bireylerde daha belirgin olduğunu ifade ediyor. "Ekonomik istikrarsızlık ve gelecek kaygısı, insanları daha gösterişçi bir tüketime itebiliyor" diyen Karadeniz, şöyle konuştu:

Belirsizlik ortamında, bireyler sahip oldukları maddi varlıklarla kendilerini güvence altına alma, 'başarılı' olduklarını kanıtlama ihtiyacı hissediyor. Lüks bir cüzdan veya saat, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda psikolojik bir kalkan işlevi görüyor. Türkiye'de lüks tüketim, yalnızca ihtiyaçtan değil, aynı zamanda bir kimlik inşası çabasından kaynaklanıyor. İnsanlar, kullandıkları markalar üzerinden kendilerini tanımlıyor ve sosyal medyada görünür hale geliyor. Bu, aslında tüketimin ötesinde bir sosyal statü arayışı.

SOSYAL MEDYA TEŞVİK EDİYOR

Sosyolog Karadeniz, bu eğilimin sadece bireysel tercihlerden değil, aynı zamanda sistematik bir şekilde pompalanan bir 'yaşam tarzı' dayatmasından kaynaklandığını da vurguluyor. Reklamlar, influencer'lar ve medya, 'başarı' ve 'mutluluk' kavramlarını sürekli olarak belirli markalarla ve lüks tüketimle ilişkilendiriyor.

Karadeniz "Sosyal medyada sürekli maruz kaldığınız bu görüntüler, bir süre sonra normalinizin bir parçası haline geliyor. Sahip olunması gerekenler listesine lüks ürünler de giriyor ve bu durum, özellikle henüz kimlik arayışı içindeki gençler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Asıl sorgulamamız gereken, bireyin değerinin neye sahip olduğuyla değil, kim olduğuyla ölçüldüğü bir toplumsal zemin oluşturup oluşturmadığımız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber