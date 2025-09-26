FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dışişleri Bakanlığı teşkilatındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 08:10, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 08:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.