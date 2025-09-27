Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!

Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık battaniye ihraç eden Türkiye, 256,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. En fazla ihracat 39,4 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu yılın ilk 7 ayında da 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı.

Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık battaniye ihracatına imza atarken, dış satımda ilk sırada yer alan Almanya, 39,4 milyon dolarlık battaniye satın aldı.

Türkiye, tekstil sektöründe moda ve marka eksenli, katma değeri yüksek ürünler üretiyor.

Sektörde ev tekstili ürünleri de öne çıkarken, havaların soğumasıyla birlikte battaniyelere yönelik talep hem iç hem de dış pazarda artıyor.

Türkiye, bu üründeki ihracatıyla dikkati çekerken, dış ticaret fazlası da elde ediyor.

7 ayda 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık "battaniye ve seyahat battaniyeleri" ihracatı gerçekleştirdi. Bu ürünlerdeki ithalat ise 29,4 milyon dolar oldu. Böylece, söz konusu üründe 256,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Türkiye, bu yılın 7 ayında da battaniye ihracatından 21,6 milyon dolarlık gelir elde ederken, dış alım için 5,3 milyon dolar harcadı. Bu dönemde Türkiye, 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Almanlar 39,4 milyon dolarla ilk sırada

Türkiye'nin 5 yıldaki ihracatında Almanya 39,4 milyon dolarla öne çıktı. Almanya'nın ardından en fazla dış satım Mısır, Irak, Hollanda ve ABD'ye yapıldı.

Ocak-temmuz döneminde de en fazla ihracat yine Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 7 ayda 2,8 milyon dolarlık battaniye ve seyahat battaniyeleri satıldı. Almanya'yı 2,6 milyon dolarla ABD ve 1,9 milyon dolarla Mısır takip etti.


