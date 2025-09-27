CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettİ.

Haber Giriş : 27 Eylül 2025 17:56, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 17:56
Antalya'nın Aksu ilçesinde yüzde 55 oyla seçilen Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım'la birlikte 5 belediye meclis üyesi de CHP'den ayrıldı.

Aksu'da yüzde 55 oy oranıyla seçilmişti

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak yarışan İsa Yıldırım, Aksu'da yüzde 55 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Yıldırım, seçim başarısının CHP'lilerin ve ülkücü-muhafazakar seçmenlerin ortak desteğiyle geldiğini belirterek, "Bu başarı, birlikteliğin eseridir" dedi.

"Fikir ayrılıkları istifa kararımda etkili oldu"

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarının istifa kararında etkili olduğunu söyledi. İlçe başkanının partiyi dar bir anlayışla yönettiğini ve vatandaşın beklentilerinden uzaklaştığını ifade eden Yıldırım, "Artık partinin oylarını artırmak yerine sadece koltuğunu koruma gayretiyle hareket eden bir anlayışla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz"

Yıldırım, partisinden ayrılmasına rağmen Aksu halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı:

"Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz."

5 belediye meclis üyesi de istifa etti

Başkan Yıldırım'la birlikte 5 belediye meclis üyesinin de CHP'den istifa ettiği belirtildi.

İsa Yıldırım, Aksu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli Aksulu Hemşerilerim, 2024 seçimlerinde sizlerin desteğiyle Aksu'da tarih yazdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakar hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek %55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildim. Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir. Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, "Önemli olan benim koltuğum" anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, "Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun" zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur. İlçe başkanının "Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım" gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. "Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer" diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız "Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik. Unutmamalıdır ki; Aksu' da Beldiye Başkanı olarak şeçilmemizdeki başarı CHP'lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır. Bizim tek gündemimiz Aksu'ya hizmettir. Ve hiçbir güç bizi Aksu'ya hizmetten alıkoyamayacaktır. İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

