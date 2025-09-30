Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

