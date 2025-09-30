Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı

Volkswagen T-Roc zirvede, Dacia Sandero ve Toyota Yaris Cross takipte. Elektrikli araçlarda Volkswagen liderliği aldı, Çinli markalar yükselişte.

Haber Giriş : 30 Eylül 2025 07:45, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 07:50
Avrupa otomobil pazarı, Ağustos 2025'te önemli bir hareketlilik yaşadı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 790 bini aştı ve özellikle SUV modeller öne çıktı. Elektrikli otomobil pazarı da %27'lik büyümeyle dikkat çekti. Tesla Model Y satışlarında düşüş yaşansa da segmentteki liderliğini korudu. Ancak marka bazında liderlik Volkswagen'e geçti. Çinli markalar ise hızlı yükselişiyle Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye başladı. Ağustos ayında 43 binden fazla araç satarak Audi ve Renault gibi köklü üreticileri geride bırakan Çinli üreticiler, MG ve BYD başta olmak üzere yeni markalarla da Avrupa pazarında güç kazanıyor. Bu gelişmeler, Türkiye otomotiv sektörü için de yeni fırsatlar ve rekabet ortamı yaratıyor.

Avrupa Otomobil Pazarında Öne Çıkanlar

  • SUV ve elektrikli araçlar satışlarda öne çıktı.
  • Volkswagen, marka bazında liderliği ele geçirdi.
  • Çinli markalar, MG ve BYD başta olmak üzere hızlı yükseliş gösterdi.
  • Tesla Model Y, segment liderliğini korudu.
  • Elektrikli araç satışları, %27 artışla 159.756 adede ulaştı.

Türkiye İçin Sürpriz Etkiler Kapıda

Avrupa'da yaşanan bu değişim, Türkiye'de satışa sunulacak modellerden fiyat politikalarına kadar doğrudan etki edecek. Elektrikli otomobillerin Avrupa'da hızla yayılması, Türkiye pazarında da talebi artırırken, Çinli markaların yükselişi rekabeti kızıştırarak tüketiciye daha uygun fiyatlı seçenekler sunma potansiyeli taşıyor. Avrupa'daki bu dönüşüm, önümüzdeki dönemde Türkiye otomotiv sektöründe hem ithalat hem de iç pazar açısından yeni dengeler yaratacak.

Avrupa'da En Çok Satılan 10 Otomobil - Ağustos 2025

1- Volkswagen T-Roc

  • Satış: 14.639 Değişim: +%14 SUV segmentinde gücünü koruyan T-Roc, yeni nesil modeline geçmeden önce rekor kırdı.

2- Dacia Sandero

  • Satış: 13.834 Değişim: -%11 Uygun fiyatıyla öne çıkan Sandero, zirvedeki yerini T-Roc'a kaptırdı.

3- Toyota Yaris

  • Cross Satış: 12.201 Değişim: -%8 Kompakt SUV sınıfının en güçlü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

4- Volkswagen Tiguan

  • Satış: 12.094 Değişim: +%23 SUV segmentinde yeniden yükselişe geçti.

5- Renault Clio

  • Satış: 12.091 Yeni nesil beklentisi nedeniyle düşüş yaşasa da hala ilk 5'te.

6- Hyundai Tucson

  • Satış: Net rakam açıklanmadı Güçlü tasarımı ve SUV talebiyle Avrupa'nın tercih edilen modelleri arasında.

7- Dacia Duster

  • Satış: Net rakam açıklanmadı Fiyat/performans odaklı SUV'lar arasında popülerliğini koruyor.

8- Toyota Yaris

  • Satış: Net rakam açıklanmadı Hibrit seçenekleriyle öne çıkıyor.

9- Opel Corsa

  • Satış: Net rakam açıklanmadı Şehir içi kompakt segmentte güçlü bir alternatif.

10- Volkswagen Golf

  • Satış: Net rakam açıklanmadı Efsanevi hatchback modeli hala Avrupa pazarında ilk 10'da yer almayı başarıyor.

Çinli Markaların Yükselişi

Ağustos ayında Avrupa'da 43.500'den fazla Çinli marka aracı satıldı. Bu sonuç, Audi ve Renault gibi köklü markaların geride bırakılması anlamına geliyor. Özellikle MG ve BYD öne çıkarken, Omoda ve Jaecoo gibi yeni isimler de Alfa Romeo ve Mitsubishi'yi geride bırakmayı başardı.

