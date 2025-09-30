İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisinin, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 09:34, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 09:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.
Arda isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadığı belirtilen açıklamada, "Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi" ifadesi kullanıldı.