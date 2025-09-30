MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.
MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara
Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun iş birliği
ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik
geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,
vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler
hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda,
yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında
bulunduğu şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H.,
B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına
alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Veriler Casusluk Faaliyetleri Kapsamında Yurtdışına Aktarılıyordu
USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken,
MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve
para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel
verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı
tespit edildi.
Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery"
isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam
9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime
kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları
ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber
casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık"
mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.