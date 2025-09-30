Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında operasyon düzenlenmişti. Soruşturmayı genişleten savcılık, 'PAMEL' hissesinde manipülasyon yapıldığını tespit ederek, şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Özgür K., Eyüp B., Hasan G., İhsan Kenan B., Kamil B., Kenan D., Kerim İsmail B. ve Sinan D., 27 Eylül'de gözaltına alındı.

Emniyette sorgularının ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ahmet K., Botan Ç., Enes Özgür K., Hasan G. tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.