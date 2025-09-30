Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 30 Eylül 2025 19:30, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 20:04
Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

