Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak

Başkentten yurt dışına direkt uçuşların artırılması amacıyla Ankara Valiliği'nde toplantı yapıldı.

Toplantıya, Ankara Valisi Vasip Şahin'in ev sahipliğinde Ankara milletvekilleri, kamu kurumları ve havacılık sektörü temsilcileri ile TOBB, ATO ve ASO'nun da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Vali Şahin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10'uncu Turizm Bakanları Toplantısı'nda Ankara'nın 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçildiğini, aynı yıl 6-7 Temmuz'da NATO Zirvesi'nin de Ankara'da yapılacağını söyledi. Şahin, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının kente değer kattığını belirtti.

Şahin, Ankara'da serbest bölge kurulması, lojistik üssü, fuar alanı ve havalimanına metro erişiminin hedeflendiğini vurgulayarak, "Serbest bölge Ankara'nın uluslararası ticarette rekabet gücünü artıracak, fuar alanı iş dünyası için yeni buluşma noktaları yaratacak. Metro ile Esenboğa'ya erişim kolaylaşacak" dedi.

Toplantının ana gündeminin, Ankara'dan uluslararası direkt uçuşların artırılması olduğunu kaydeden Şahin, "Halihazırda AJet'in 23 ülke 30 şehre direkt uçuşu var. Bu sayının 26 ülke 34 şehre çıkması bekleniyor, ancak Ankara için yeterli değil. Öncelikli beklentimiz bu sayının artırılmasıdır" diye konuştu.

"Bugün bir milat"

Toplantı sonrası AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankara'nın marka değerine değindi. "Devletin merkezi, 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip başkentimiz dünya başkentleriyle rekabet etmek zorunda" diyen Oktay, AJet'in uçuşlarını artırmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Oktay, "AJet ülke sayısını 22'den 27'ye çıkardı. Bu artış önemli ama yetmez. Her paydaşın üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Uçuşlarla ilgili bence bugün bir milat" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticaret odaları, sanayi odaları, TOBB ve iş dünyasının yoğun uluslararası ilişkilerine dikkat çeken Oktay, "İstanbul üzerinden uçmak ciddi bir sıkıntı. Ankara'dan doğrudan uçuş hem ticareti hem diplomasiyi güçlendirecek. Ankara'yı cazibe merkezine dönüştürmede fırsat olacak" dedi.

"Havalimanı metrosu 2-3 yıl içinde bitirilir"

Fuat Oktay, demiryollarında Ankara'nın merkez olduğunu hatırlatarak, "Mersin ve Sinop bağlantılarıyla lojistik gücü artmalı. Ankara'yı cazibe merkezine dönüştürme yolunda güçlü bir çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de bu yönde iradesi var" diye konuştu.

AJet'in "siz talebi oluşturun, nereye istiyorsanız biz uçuşları koyarız" garantisi verdiğini belirten Oktay, uluslararası uçuşların Ankara'dan yapılmasının ana stratejiye katkı sağlayacağını söyledi.

Oktay, gazetecilerin Esenboğa metrosu ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Havalimanı metrosu Büyükşehir'in yapması gereken bir boyuttaydı. Büyükşehir üzerine sorumluluğu alıp yapmayınca tekrardan Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda sorumluluğu üzerine almış durumda. Şu anda projelerini tekrar gözden geçiriyorlar. Zannediyorum 2026 itibarıyla metro çalışmaları da tamamen şimdi zaten hızlanmış durumda. 2-3 yıl içinde de bitirilir diye ümit ediyoruz. Ulaştırma Bakanımızla bu konuda çok sıkı bir iş birliği içerisindeyiz. Kendisinin de bize sözü var zaten. Cumhurbaşkanımızın da talimatı var."



