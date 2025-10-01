Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı doğu illerinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının kuzeyde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
- Bursa: 22°C, parçalı bulutlu
- Çanakkale: 24°C, parçalı bulutlu
- İstanbul: 22°C, parçalı bulutlu
Ege Bölgesi
- Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 26°C, az bulutlu
- Muğla: 26°C, az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Burdur: 25°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 20°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 18°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce: 21°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Sinop: 21°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 20°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Samsun: 20°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
- Kars: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 30°C, az bulutlu
- Gaziantep: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Mardin: 27°C, az bulutlu