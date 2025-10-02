İlber Ortaylı'dan Minguzzi Ailesine Destek
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşmasına katılmak için çok sayıda izleyici İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmada Minguzzi ailesine destek vermek için gelenler arasında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer aldı. Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.
24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin duruşmada 4 sanık bugün ilk kez birlikte hakim karşısına çıkacak.
Duruşma öncesi Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen kalabalık "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganı atarken, ünlülerden de Minguzzi ailesine destek vermek için birçok isim adliyede hazır bulundu.
İLBER ORTAYLI TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Yaptığı açıklamalar ile sık sık Minguzzi ailesine desteklerini dile getiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Minguzzi ailesini yalnız bırakmadı.
Ortaylı'nın adliyeye tekerlekli sandalye ile geldiği görüldü.