İlber Ortaylı'dan Minguzzi Ailesine Destek

24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin duruşmada 4 sanık bugün ilk kez birlikte hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen kalabalık "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganı atarken, ünlülerden de Minguzzi ailesine destek vermek için birçok isim adliyede hazır bulundu.

İLBER ORTAYLI TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Yaptığı açıklamalar ile sık sık Minguzzi ailesine desteklerini dile getiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Minguzzi ailesini yalnız bırakmadı.

Ortaylı'nın adliyeye tekerlekli sandalye ile geldiği görüldü.