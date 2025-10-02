Cevdet Yılmaz: İhracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ihracata yönelik politikalar ve yapısal adımlarla 2028 yılı sonunda ihracatın 300 milyar doları geçmesini ve Türkiye'nin küresel ihracattan daha büyük pay almasını hedeflediklerini açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin mesajında, yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen politikaların olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmesi şöyle;

Yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi alanlarında uyguladığımız politikalar sayesinde ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracatımız 2025 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artarak yıllıklandırılmış değeri 270 milyar dolara yaklaşmıştır. Dış ticaret dengemizi de yakından takip ediyor, ithalattaki gelişmeleri dikkatle izleyerek üretim kapasitemizi güçlendirecek ve ithal bağımlılığımızı azaltacak alternatif adımları hayata geçiriyoruz.

"İhracatımızda yeni ürün ve pazar çeşitliliğini artıracağız"

Önümüzdeki dönemde de ekonomide enflasyonu düşüren, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Program sayesinde küresel belirsizlikler ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen ihracatımızda yeni ürün ve pazar çeşitliliğini artırarak daha geniş bir coğrafyaya daha katma değerli ürünlerle ulaşmayı hedefliyoruz. İhracat odaklı politikalarımız ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlarımız ile 2028 yılının sonunda ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz.