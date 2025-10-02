Milli Dayanışma Komisyonu'nun 14'üncü toplantısı 8 Ekim'de

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan 13'üncü toplantının ilk bölümünde Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği ve Hukuki Araştırmalar Derneği temsilcileri görüşlerini aktardı. İkinci bölümde ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş: Komisyon raporunu Genel Kurul'a sunacağız

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Komisyonda en kısa sürede müzakereleri tamamlayıp kapsamlı raporu ortaya koyarak tavsiyelerimizi Genel Kurul'a sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sumud Filosu'na saldırıya sert tepki

Kurtulmuş, konuşmasında Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı da kınadı. Bu saldırının uluslararası hukuk ve insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirten Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Sumud Filosu'na yapılan saldırı, toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacak, İsrail'in aleyhine dönecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı ayrıca, bu insani çabaya destek veren halklara, devletlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.