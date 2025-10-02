Bakan Tekin: Dijital beceriler ahlaki sınırlar içinde geliştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da 'Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi'nin tanıtım programında konuştu. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-III) 2021-2027 dönemi kapsamında desteklenen proje, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yürütülüyor. Öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılmasını hedefleyen proje, 1 Şubat 2023 tarihinde başlatıldı ve 36 ay süreyle devam edecek. Tanıtım programına, Bakan Tekin ile birlikte, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, UNİCEF Temsilcisi Paolo Marchi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

'52 DAKİKADA 1 ÇOCUK FİLİSTİN'DE ŞEHİT EDİLDİ'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmasının başında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, temel hak ve özgürlükleri yok sayan tüm zalimleri kınadığını belirtti. Bakan Tekin, eğitimin en önemli işlevinin temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, barışın, demokrasinin egemen kılındığı bir dünya oluşturmak olduğunu vurgulayarak, bunu yaparken en temel görevin dünyanın her tarafındaki eğitimcilere düştüğünü vurguladı. Tekin, bugün itibarıyla 60 binin üzerinde Filistinlinin şehit edilmesinden sonra seslerin yükseldiğini belirterek, "Geçen hafta okuduğum bir rapora göre, yaklaşık olarak 52 dakikada 1 çocuk Filistin'de şehit edildi. Bunların içerisinde henüz kundaktaki bebekler de var. Şimdi benim anlamakta zorlandığım şey şu; uluslararası metinler, evrensel insan hakları bildirgeleri ve bunları korumakla mükellef olan insan hakları mahkemeleri, uluslararası yapılar daha ne olacak ki müdahale etsinler" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMDE İNSAN HAKLARI VE DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖNCELİĞİMİZ'

Bakan Tekin, geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatın odağına insanı, insan haklarına saygıyı yerleştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle birlikte yapmak istediğimiz 2'nci şey, bugün burada bu toplantımızın konusunu teşkil eden yeni gelişmeleri; dijital ortam buradaki gündemimiz, eğitim öğretim süreçlerinin içerisine adapte edecek adımları atmak. Bu anlamda da biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisine yanlış hatırlamıyorsam 9 farklı okuryazarlık tanımlaması koymuştuk. Bunlardan bir tanesi de dijital okuryazarlık. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Bunun alt başlıklarında şunlar vardı; öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dijital okuryazarlığını geliştirmek programımızın odak noktalarından bir tanesiydi. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle aslında biz, hem felsefi anlamda dünyada insan haklarının, demokrasinin egemen olduğu bir yapıyı inşa etmek için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üstümüze düşeni yapmayı bir referans olarak aldık hem de bugün burada lansmanını yaptığımız toplantıda olduğu gibi dijital becerilerimizi, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ahlaki sınırlar içerisinde geliştirecekleri bir alan oluşturmaya çaba sarf ettik" diye konuştu.

Bakan Tekin, Bakanlığın tek başına bu hedefleri gerçekleştiremeyeceğini, aynı vizyonu paylaşan tüm ulusal ve uluslararası yapılarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirterek, Avrupa Birliği Delegasyonu'na ve UNICEF'e de bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.