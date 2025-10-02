SPK 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 20 milyar liralık, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 7 milyar liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 3 milyar liralık, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 134 milyon liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar 350 milyon liralık, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 684 milyon liralık, Fiba Yenilenebilir Enerji Holding AŞ'nin 250 milyon dolarlık, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon dolarlık ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 44 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Kurul, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 8 milyar liralık, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna, TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 30 milyar liralık ve TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı onay verdi.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ'nin BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin veren Kurul, One Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.

Enpara Bank AŞ'nin yurt içinde emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurunun olumlu karşılanmasına karar veren Kurul, 14 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.